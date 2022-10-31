Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представил обновленную версию мирового рейтинга.
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого места на третье. На прошедшей неделе он выиграл турнир ATP 500 в Вене.
Победитель соревнований в Базеле канадец Феликс Оже-Альяссим стал восьмым. Он сместил с этой позиции россиянина Андрея Рублева, который занимает теперь девятое место.
Также в первую десятку рейтинга ATP вошел Хуберт Хуркач.
Россиянин Карен Хачанов опустился с 18-го на 19-е место, Аслан Карацев поднялся на две позиции — он 58-й, Роман Сафиуллин стал 92-м, Павел Котов — 98-м.
Рейтинг ATP от 31 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810
3. (4) Даниил Медведев (Россия) — 5655
4. (3) Каспер Рууд (Норвегия) — 5510
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 5035
6. (6) Александр Зверев (Германия) — 4360
7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 4320
8. (9) Феликс Оже (Канада) — 3725
9. (8) Андрей Рублев (Россия) — 3685
10. (11) Хуберт Гуркач (Польша) — 3220...
19. (18) Карен Хачанов (Россия) — 1945...
58. (60) Аслан Карацев (Россия) — 795...
92. (93) Роман Сафиуллин (Россия) — 606...
98. (96) Павел Котов (Россия) — 564 ...