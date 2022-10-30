Джокович — о «Мастерсе» в Париже: «Здесь я всегда чувствовал себя хорошо»

«Я прекрасно себя чувствую на этом турнире. У меня здесь был большой успех, и это всегда помогает прийти на турнир уверенным и с хорошими воспоминаниями. Последние несколько раз, когда я играл здесь, я выиграл оба турнира. Надеюсь, я смогу продолжить эту традицию. На данном этапе важно хорошо чувствовать себя на корте и помнить о том, что ты пришел туда, где уже преуспевал ранее.

Часто то, как вы чувствуете себя морально, боретесь ли вы со своими собственными демонами внутри в хорошем или плохом смысле, влияет на конечный результат. Здесь я всегда чувствовал себя хорошо", — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.