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Джокович — о «Мастерсе» в Париже: «Здесь я всегда чувствовал себя хорошо»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал про свое состояние в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Я прекрасно себя чувствую на этом турнире. У меня здесь был большой успех, и это всегда помогает прийти на турнир уверенным и с хорошими воспоминаниями. Последние несколько раз, когда я играл здесь, я выиграл оба турнира. Надеюсь, я смогу продолжить эту традицию. На данном этапе важно хорошо чувствовать себя на корте и помнить о том, что ты пришел туда, где уже преуспевал ранее.

Часто то, как вы чувствуете себя морально, боретесь ли вы со своими собственными демонами внутри в хорошем или плохом смысле, влияет на конечный результат. Здесь я всегда чувствовал себя хорошо", — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-paris-2022-preview
Новак Джокович
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