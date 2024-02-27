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27 февраля, 21:05

Медведев рассказал о болевых ощущениях во время матча с Шевченко на турнире в Дубае

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представляющим Казахстан Александром Шевченко (6:3, 7:5) в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае.

«Когда берешь запланированный перерыв на отдых в неделю или две, то [для хорошего входа в игровой ритм] требует пара геймов. Я взял полторы недели на отдых и когда вернулся к тренировкам, почувствовал боли тут и там, [поэтому] не тренировался на 100 процентов.

Забавно, так как во время матчей ты должен забыть об этом, потому что проиграешь, если будешь думать о чем-то кроме тенниса. Я приспособился и не думал ни о чем другом», — сказал Медведев после игры.

Медведев провел первый матч после финала Australian Open-2024, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Во втором круге турнира в ОАЭ четвертая ракетка мира встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия).

 

Теннис
Даниил Медведев
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