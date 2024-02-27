Определился соперник Медведева во втором круге турнира в Дубае
Итальянец Лоренцо Сонего победил представителя Индии Сумита Нагала в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 5:7, 6:1.
Матч длился 2 часа 18 минут.
Во втором круге Сонего сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил Александра Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Сумит Нагал (Индия, WC) — 6:4, 5:7, 6:1
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