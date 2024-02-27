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27 февраля, 22:23

Определился соперник Медведева во втором круге турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Сонего победил представителя Индии Сумита Нагала в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 5:7, 6:1.

Матч длился 2 часа 18 минут.

Во втором круге Сонего сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил Александра Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Сумит Нагал (Индия, WC) — 6:4, 5:7, 6:1

Теннис
Даниил Медведев
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