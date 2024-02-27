Селиваненко — о Хачанове: «Результаты говорят сами за себя»

Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Карена Хачанова на турнире ATP в Дубае.

«У Карена отличный старт как по результату, так и по содержанию игры. Карен первые месяцы сезона играет очень уверенно, результаты говорят сами за себя», — сказал Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Дубае. В первом круге российский теннисист обошел француза Люка Ван Аша (6:2),(6:3). Следующим соперником Хачанова станет Иржи Легечки из Чехии.