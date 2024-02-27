Медведев победил Шевченко в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев победил представляющего Казахстан Александра Шевченко в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 29 минут.

Медведев за игру сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. У Шевченко — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев провел первый матч после финала Australian Open-2024, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Во втором круге турнира в ОАЭ четвертая ракетка мира встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 7:5