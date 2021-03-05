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Циципас сомневался в победе над Хачановым

23:35
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Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в трех сетах в 1/4 финала турнира в Роттердаме над россиянином Кареном Хачановым 5 марта прокомментировал ход встречи в интервью пресс-службы АТР.

«Хачанов сегодня показал просто отличный теннис, я даже не был уверен, что смогу с ним тягаться. Мне очень сильно помогло, когда во втором сете я взял пять геймов кряду. За счет чего выиграл? Наверное, помог опыт, у меня в карьере уже было много похожих встреч», — признался Циципас.

В полуфинале турнира грек встретится с россиянином Андреем Рублевым, который в трех сетах обыграл француза Жереми Шарди.

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