Черундоло вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Франсиско Черундоло одержал победу в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл испанца Пабло Андухара.

В полуфинале Черундоло сыграет с испанцем Альбертом Рамосом. Матч состоится 6 марта, начало — 18.00 по московскому времени.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 329 550 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, LL) — Пабло Андухар (Испания, 6) — 1:6, 6:3, 6:2