Черундоло вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
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Аргентинец Франсиско Черундоло одержал победу в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. В трех сетах он переиграл испанца Пабло Андухара.
В полуфинале Черундоло сыграет с испанцем Альбертом Рамосом. Матч состоится 6 марта, начало — 18.00 по московскому времени.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 329 550 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина, LL) — Пабло Андухар (Испания, 6) — 1:6, 6:3, 6:2
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