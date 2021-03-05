Рублев рассказал о сложностях в матче с Шарди на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев 5 марта после победы в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды) над французом Жереми Шарди (7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4) в интервью пресс-службы АТР подвел итоги встречи.

«Это был очень тяжелый матч для меня. Жереми очень классно подает, с его ударами сложно справляться. Что случилось во втором сете? Я его откровенно плохо начал, потом вернулся в игру, но не реализовал матч-болы. Но в третьем сете я смог все же с первой попытки подать на матч и выиграть», — сказал Рублев.

Следующим соперником Рублева станет грек Стефанос Циципас, который в трех сетах обыграл еще одного россиянина — Карена Хачанова.