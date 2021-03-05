Хачанов уступил Циципасу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
17:52
Российский теннисист Карен Хачанов 5 марта в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды) в трех сетах уступил греку Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 5:7.
Соперники провели на корте два часа и 44 минуты.
Следующим соперником Циципаса станет победитель в паре Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди (Франция). Теннисисты выйдут на корт сегодня, начало — в 18.10 (мск).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5
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