Хачанов уступил Циципасу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов 5 марта в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды) в трех сетах уступил греку Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 5:7.

Соперники провели на корте два часа и 44 минуты.

Следующим соперником Циципаса станет победитель в паре Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди (Франция). Теннисисты выйдут на корт сегодня, начало — в 18.10 (мск).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5