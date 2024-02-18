Чесноков заявил, что Кафельников был уникальным теннисистом

Партнер теннисиста Евгения Кафельникова по сборной России Андрей Чесноков считает, что Кафельников был уникальным игроком с потрясающей техникой.

Сегодня, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет.

«Хоть он и закрытый, но, на самом деле, он хороший человек. Если говорить о его спортивной карьере, то он был уникальным игроком, у него была потрясающая техника, он очень грамотно играл. При этом он великолепно играл не только в одиночке, но и в паре, он выиграл один турнир Большого шлема и в одиночке, и в паре, никто такое достижение после него не повторил, сейчас такое невозможно представить», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее в интервью «СЭ» Кафельников рассказал, кто в него поверил и финансировал на раннем этапе карьеры.