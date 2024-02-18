Чесноков ответил на вопрос, что важнее для теннисиста — победа на Олимпиаде или титул «Большого шлема»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о том, что важнее: победа на Олимпиаде или в турнире «Большого шлема».

«Каждое мнение имеет место жизни. Олимпиада для страны более важна. Что касается для престижа именно игрока, вы знаете выиграть один из турниров «Большого шлема» память останется навсегда. Кафельников выиграл Олимпиаду, в пяти сетах обыграв Томи Хасса! Обалдеть! После победы он даже выбросил ракетку на трибуну», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что предпочел бы золото Олимпийских игр победе на «Ролан Гаррос». Россиянин Даниил Медведев при этом считает, что победа в турнире «Большого шлема» более важна.