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Сегодня, 09:30

Кафельников: «Все, чего добился Медведев, заслуженно. Но конкуренция очень жесткая, с каждым годом будет все сложнее»

Кафельников отреагировал на игру Медведева
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия высказался о Данииле Медведеве, также находившемся на первой строчке мирового рейтинга АТР.

— Что касается Даниила Медведева, то никто не оспаривает его трудолюбия и вклада в теннис. Человек без Божьего дара никогда не сможет выиграть турнир «Большого шлема» и выступать в таком количестве финалов. Все это заслуженно, не сомневаюсь. Дай Бог, чтобы он еще долго держался на этом уровне, потому что конкуренция сейчас очень жесткая, и удержаться на ведущих позициях сложно.

Одно дело, когда Даниилу было 21-22, он был молодой и на всех лез. В этом году ему будет 28. По нынешним меркам это не возраст, а в мое время с молодыми тягаться уже было сложно. Есть Синнер, Алькарас, масса других молодых ребят, которые хотят потеснить его с нынешних позиций. С каждым годом будет все сложнее, и Медведев должен быть к этому готов, — сказал Кафельников.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет

Евгений Кафельников
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