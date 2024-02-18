Кафельников: «Все, чего добился Медведев, заслуженно. Но конкуренция очень жесткая, с каждым годом будет все сложнее»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия высказался о Данииле Медведеве, также находившемся на первой строчке мирового рейтинга АТР.

— Что касается Даниила Медведева, то никто не оспаривает его трудолюбия и вклада в теннис. Человек без Божьего дара никогда не сможет выиграть турнир «Большого шлема» и выступать в таком количестве финалов. Все это заслуженно, не сомневаюсь. Дай Бог, чтобы он еще долго держался на этом уровне, потому что конкуренция сейчас очень жесткая, и удержаться на ведущих позициях сложно.

Одно дело, когда Даниилу было 21-22, он был молодой и на всех лез. В этом году ему будет 28. По нынешним меркам это не возраст, а в мое время с молодыми тягаться уже было сложно. Есть Синнер, Алькарас, масса других молодых ребят, которые хотят потеснить его с нынешних позиций. С каждым годом будет все сложнее, и Медведев должен быть к этому готов, — сказал Кафельников.