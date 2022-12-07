Чесноков — о штрафе организаторов Уимблдона: «Миллион долларов — для них это не страшно»

Бывшая девятая ракета мира России Андрей Чесноков высказался о штрафе Британской Ассоциации лаун-тенниса (LTA) из-за решения отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне-2022.

«Можно понять так: если бы был штраф 50 миллионов, тогда по бюджету федерации немного ударило. Но когда миллион долларов — для них это не страшно. Это мое мнение.

Если взять доходы с Уимблдона. Все билеты, права на трансляцию, аренды, реклама... там минимум они заработали 50 миллионов фунтов! Самый минимум!" - цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала организаторов Уимблдона-2022 на 1 миллион долларов за недопуска россиян и белорусов к турниру.