Рублев назвал главную цель на следующий сезон

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой на следующий год.

«Цель проста: совершенствоваться. У меня все еще есть много возможностей для улучшения с точки зрения игры и ментальности. Нужно проанализировать прошедший год и все, что я сделал неправильно, все матчи, в которых вел себя неправильно или в которых смог проявить сильный менталитет. Я должен сосредоточиться и постараться делать меньше ошибок в течение следующего сезона», — приводит Eurosport слова Рублева.

Напомним, что россиян примет участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет с 8 по 10 декабря.