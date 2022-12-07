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Сегодня, 15:18

Надаль и Алькарас с нетерпением ждут возможности сыграть друг против друга на выставочном турнире в Лас-Вегасе

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выставочного турнира в Лас-Вегасе, где он сыграет с соотечественником Карлосом Алькарасом.

«Я очень рад своему первому визиту в Лас-Вегас, один из самых ярких городов мира. Я буду играть с соотечественником Карлосом Алькарасом, у которого был потрясающий год. Это будет отличный теннисный вечер», — сказал Надаль.

«Для меня большая честь играть на одном корте с Рафом в Лас-Вегасе. Он непревзойденный мастер, его награды и достижения говорят сами за себя. Он также один из самых приятных теннисистов в туре, и я с нетерпением жду нашего матча», — добавил Алькарас.

Матч между испанскими теннисистами пройдет 5 марта 2023 года.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/rafael-nadal-excited-for-showdown-with-alcaraz-in-las-vegas/
Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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