Чесноков считает, что Медведев пробудет первой ракеткой мира дольше, чем Сафин

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев побьет рекорд для российских теннисистов по пребыванию на первой строчке мирового рейтинга.

«Интересно то, как это произошло: Новак Джокович пропустил первые три месяца, и если бы этого не случилось, то в рейтинге могла бы быть другая ситуация. С другой стороны, если бы Медведев не проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии, он был бы безоговорочно первой ракеткой мира. Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжелой политической ситуации стал первым в мире. Думаю, он превзойдет достижение Марата Сафина. Он точно будет первым после «Уимблдона», а дальше начнется американская часть сезона, где Даниил обычно здорово играет», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В понедельник Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее он уже занимал первое место рейтинга — с 28 февраля по 21 марта 2022 года. Евгений Кафельников и Марат Сафин также находились на первой строчке. Кафельников — шесть недель, Сафин — девять.