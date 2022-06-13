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Сегодня, 15:21

Чесноков рассказал о шансах Медведева на US Open

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Полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о возвращении теннисиста Даниила Медведева на первое место рейтинга ATP и шансах спортсмена на предстоящем турнире US Open.

«Сейчас Медведев сыграет еще один турнир, и все. Там дальше идет американская серия. Три года назад он так выстрелил! В Вашингтоне был в финале, следующий турнир он проиграл Надалю, потом снова выиграл, в финале US Open оказался. Он хорошо играет в Америке в это время. Нюанс, что ему нужно будет защищать очки в США, — большое психологическое давление. Травма позади. Даня кучу турниров сыграл. По идее он должен был набрать форму, выигрывать турниры и доказывать, что он первая ракетка мира. Сейчас как раз травяной турнир еще один остался! Но это непросто: на тебя все лезут, а ты доказываешь, что ты великий», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В воскресенье, 12 июня, россиянин проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену в финале турнире в Хертогенбосе (4:6, 1:6).

В понедельник Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее он уже занимал первое место рейтинга — с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

US Open-2022 стартует 29 августа.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4724223-chesnokov-o-pervoj-strochke-medvedeva-na-tebya-vse-lezut-a-ty-dokazyvaesh-chto-velikij.html
Теннис
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Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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