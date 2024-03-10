Хачанов — о турнире в Индиан-Уэллсе: «Здесь невозможно хорошо играть»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выступление на турнире в Индиан-Уэллсе (США) — 6:1, 7:5. Он признался, что ему не нравится этот турнир.

«Само место классное: корты, стадион, турнир. Я играл здесь в четвертьфинале несколько лет назад, но опять же скажу, что мне не очень нравится здесь играть. И не я один из теннисистов это говорю. У меня такое ощущение, что здесь невозможно хорошо играть», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше!»

Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он проиграл бразильцу Тиагу Сейботу Уайлду- 1:6, 5:7.