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«Будь сильным». Джокович поддержал Берреттини, который снялся с матча Итогового турнира АТР из-за травмы

11:10
Сторис Новака Джоковича. Фото Instagram
Сторис Новака Джоковича. Фото Instagram
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Сербский теннисист Новак Джокович поддержал итальянца Маттео Берреттини, который получил травму во время матча Итогового турнира АТР.

«Маттео, будь сильным», — написал Джокович в сторис Instagram.

Сторис Новака Джоковича. Фото Instagram
Сторис Новака Джоковича. Фото Instagram

Берреттини травмировался во втором сете матча против немца Александра Зверева. Сначала он взял медицинский перерыва, а затем объявил, что отказывается от продолжения борьбы. Зверев к тому моменту вел 7:6 (9:7), 1:0.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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