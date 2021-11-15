«Будь сильным». Джокович поддержал Берреттини, который снялся с матча Итогового турнира АТР из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович поддержал итальянца Маттео Берреттини, который получил травму во время матча Итогового турнира АТР.

«Маттео, будь сильным», — написал Джокович в сторис Instagram.

Сторис Новака Джоковича. Фото Instagram

Берреттини травмировался во втором сете матча против немца Александра Зверева. Сначала он взял медицинский перерыва, а затем объявил, что отказывается от продолжения борьбы. Зверев к тому моменту вел 7:6 (9:7), 1:0.