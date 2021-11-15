Карацев опустился на 17-е место в обновленном рейтинге ATP
ATP опубликовала обновленный мировой рейтинг от 15 ноября.
Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 17-е место.
Россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (29) остались на своих позициях.
В первую десятку рейтинга впервые в своей карьере вошел канадец Феликс Оже-Альяссим. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 15 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4950
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308...
17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731
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