Карацев опустился на 17-е место в обновленном рейтинге ATP

ATP опубликовала обновленный мировой рейтинг от 15 ноября.

Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 17-е место.

Россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (29) остались на своих позициях.

В первую десятку рейтинга впервые в своей карьере вошел канадец Феликс Оже-Альяссим. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 15 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4950

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706

10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308...

17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731