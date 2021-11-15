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Сестры Уильямс посетили показ фильма об их отце

12:22
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс посетили показ фильма «Король Ричард», который рассказывает историю их отца Ричарда Уильямса.

«Рассказать эту историю лучше было, наверное, невозможно», — приводит слова Винус Variety.

Роль отца сестер Уильямс исполнил американский актер Уилл Смит. Официальная премьера фильма запланирована на 18 ноября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Variety/status/1460089262641086466

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