Сестры Уильямс посетили показ фильма об их отце
12:22
Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс посетили показ фильма «Король Ричард», который рассказывает историю их отца Ричарда Уильямса.
«Рассказать эту историю лучше было, наверное, невозможно», — приводит слова Винус Variety.
Роль отца сестер Уильямс исполнил американский актер Уилл Смит. Официальная премьера фильма запланирована на 18 ноября.
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