Берреттини снялся с матча Итогового турнира АТР против Зверева из-за травмы

Итальянский теннисист Маттео Берреттини был вынужден отказаться от продолжения борьбы в матче Итогового турнира АТР против немца Александра Зверева. Итальянец получил травму. Соревновния проходят в Турине (Италия).

Маттео травмировался во втором сете. Сначала он взял медицинский перерыва, а затем объявил, что не будет продолжать игру. Зверев к тому моменту вел 7:6 (9:7), 1:0.

Немецкий теннисит и россиянин Даниил Медведев выиграли стартовые матчи в своей группе. Два лучших теннисиста в каждой из двух групп выйдут в полуфинал.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Александр Зверев (Германия, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 6) — 7:6 (9:7), 1:0

Отказ Берреттини.