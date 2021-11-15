Берреттини снялся с матча Итогового турнира АТР против Зверева из-за травмы
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини был вынужден отказаться от продолжения борьбы в матче Итогового турнира АТР против немца Александра Зверева. Итальянец получил травму. Соревновния проходят в Турине (Италия).
Маттео травмировался во втором сете. Сначала он взял медицинский перерыва, а затем объявил, что не будет продолжать игру. Зверев к тому моменту вел 7:6 (9:7), 1:0.
Немецкий теннисит и россиянин Даниил Медведев выиграли стартовые матчи в своей группе. Два лучших теннисиста в каждой из двух групп выйдут в полуфинал.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Александр Зверев (Германия, 3) — Маттео Берреттини (Италия, 6) — 7:6 (9:7), 1:0
Отказ Берреттини.
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