Бублик проиграл Синнеру во втором круге турнира в Хертогенбосе
Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Хертогенбосе.
Во втором круге Бублик уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах — 4:6, 2:6.
Соперником Синнера в четвертьфинале станет финн Эмиль Руусувуори.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 2, WC) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2
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