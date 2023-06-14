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Сегодня, 17:10

Бублик проиграл Синнеру во втором круге турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Бублик.
Фото Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Хертогенбосе.

Во втором круге Бублик уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах — 4:6, 2:6.

Соперником Синнера в четвертьфинале станет финн Эмиль Руусувуори.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 2, WC) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2

Теннис
Александр Бублик
Янник Синнер
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