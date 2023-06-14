Кирьос — о поражении в первом матче после травмы: «Возвращение на прежний уровень это небыстрый процесс»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал возвращение в тур после травмы колена.

Он проиграл китайцу У Ибину в первом круге травяного турнира в Штутгарте — 5:7, 3:6.

«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень — небыстрый процесс. Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», — написал Кирьос в своем Twitter-аккаунте.

Ибин во втором круге турнира в Штутгарте сыграет с Мартоном Фучовичем (Венгрия).