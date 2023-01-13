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Беккер: «Медведева не зря называют шахматистом в мире тенниса, он является грозным соперником»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве в преддверии Australian Open.

«Даниил Медведев вне радаров, но для меня он третий фаворит после Надаля и Джоковича. У него выдалась несколько слабая вторая половина сезона, но его никогда нельзя недооценивать.

В последние два года он доходил до финала в Мельбурне, и даже если об этом никто не говорит, никто не любит играть против Даниила, особенно в пятисетовом формате. Его не зря называют шахматистом в мире тенниса, он является грозным соперником», — приводит Eurosport слова Беккера.

Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема», а также Итогового турнира ATP 2020 года. В обновленном рейтинге ATP россиянин занимает 8-ю строчку.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 января по 29 января.

 

 

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/australian-open/2023/exclusive-boris-becker-on-novak-djokovic-grand-slam-chase-when-youve-licked-gold-youre-not-satisfied_sto9316196/story.shtml
Теннис
Даниил Медведев
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