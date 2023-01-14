Зверев: «Думаю, Надаль объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что испанец Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом году.

«Надаль, к сожалению, объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос». Я не желаю ему этого, но думаю, он сыграет на этом турнире, может быть, выиграет его, а потом попрощается», - приводит Eurosport слова Зверева.

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах). В сезоне-2022 он выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат Австралии.

«Ролан Гаррос» в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.