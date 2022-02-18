Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич
Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу во втором круге турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он обыграл американца Митчела Крюгера — 7:6, 6:3. Следующим соперником Димитрова будет австралиец Джон Миллмэн.
В другом матче француз Адриан Маннарино переиграл американца Брэндона Накашима — 6:4, 2:6, 7:5. В четвертьфинале он встретится с Райлли Опелкой.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 3, WC) — Митчел Крюгер (США, Q) — 7:6, 6:3
Адриан Маннарино (Франция, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 2:6, 7:5
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