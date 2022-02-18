Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:29

Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Евгений Козинов
Корреспондент

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу во втором круге турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он обыграл американца Митчела Крюгера — 7:6, 6:3. Следующим соперником Димитрова будет австралиец Джон Миллмэн.

В другом матче француз Адриан Маннарино переиграл американца Брэндона Накашима — 6:4, 2:6, 7:5. В четвертьфинале он встретится с Райлли Опелкой.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 3, WC) — Митчел Крюгер (США, Q) — 7:6, 6:3

Адриан Маннарино (Франция, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 2:6, 7:5

0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев сыграет с Пуем в 1/4 финала турнира в Марселе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости