Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу во втором круге турнира в Делрэй-Бич. В двух сетах он обыграл американца Митчела Крюгера — 7:6, 6:3. Следующим соперником Димитрова будет австралиец Джон Миллмэн.

В другом матче француз Адриан Маннарино переиграл американца Брэндона Накашима — 6:4, 2:6, 7:5. В четвертьфинале он встретится с Райлли Опелкой.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 3, WC) — Митчел Крюгер (США, Q) — 7:6, 6:3

Адриан Маннарино (Франция, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 2:6, 7:5