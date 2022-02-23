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Сегодня, 19:11

Баэс обыграл Лондеро во втором раунде турнира в Сантьяго

Евгений Петров
Корреспондент

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс победил своего соотечественника Хуана Игнасио Лондеро (6:3, 6:3) в матче второго раунда турнира в Сантьяго (Чили).

Матч продолжался один час и 25 минут. Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Тиагу Монтейру (Бразилия) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 3).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 475 960 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Баэс (Аргентина, 7) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) — 6:3, 6:3

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