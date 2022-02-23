Баэс обыграл Лондеро во втором раунде турнира в Сантьяго
Аргентинский теннисист Себастьян Баэс победил своего соотечественника Хуана Игнасио Лондеро (6:3, 6:3) в матче второго раунда турнира в Сантьяго (Чили).
Матч продолжался один час и 25 минут. Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Тиагу Монтейру (Бразилия) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 3).
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 475 960 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Баэс (Аргентина, 7) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) — 6:3, 6:3
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