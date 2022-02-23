В правительстве Италии выступили против участия Джоковича в римском «Мастерсе»

Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста заявил, что сербский теннисист Новак Джокович не должен участвовать в турнире серии «Мастерс». Ранее замминистра спорта Валентия Веццали заявила, что серб сможет сыграть в Риме.

«Меня не убедило то, что сказала Веццали по поводу того, что Джокович сможет сыграть в Риме, — цитирует Косту Tennisworld USA. — Есть правила, которые нужно уважать, пока они есть. Все должны быть равны перед правилами и нормами. Тот, за кем многие следят, тем более должны подавать хороший пример. Поэтому я против участия Джоковича в римском турнире».

Ранее стало известно, что Джокович не сможет сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что въезд на территорию США запрещен невакцинированным от коронавируса. Джокович ранее заявил, что принципиально не собирается вакцинироваться и поэтому готов пропустить турниры, где это требование является обязательным.