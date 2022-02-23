Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (2:7).
Серб сделал шесть эйсов и три двойные ошибка, россиянин — два эйса и две двойные ошибка.
В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, Хачанов находится на 26-й позиции.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)
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