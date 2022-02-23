Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Серб сделал шесть эйсов и три двойные ошибка, россиянин — два эйса и две двойные ошибка.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, Хачанов находится на 26-й позиции.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)