Тим обыграл Гаске и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Австрией Доминик Тим обыграл француза Ришара Гаске в первом круге турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 6:4.
111-я ракетка мира выиграл матч на турнире серии «Мастерс» впервые с Рима-2021.
В следующем круге Тим сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:1, 6:4
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