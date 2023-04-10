Руне и Фритц вышли во второй круг парного турнира в Монте-Карло
Дуэт Хольгер Руне и Тэйлор Фритц обыграл пару Лоренцо Музетти/Симоне Болелли в первом круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:5), 6:2.
В следующем круге Руне и Фритц сыграют с хорватами Николой Мектичем и Мате Павичем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания)/Тэйлор Фритц (США) — Лоренцо Музетти/Симоне Болелли (Италия) — 7:6 (7:5), 6:2
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