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Сегодня, 19:40

Рублев о Сафиуллине: «Его уровень игры уже соответствует топ-30»

Андрей Рублев считает, что уровень игры Сафиуллина уже соответствует топ-30
Тимур Ганеев
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Седьмая ракетка мира, олимпийский чемпион Андрей Рублев в интервью «СЭ» поделился мнением о российском теннисисте Романе Сафиуллине.

В конце прошлой недели Сафиуллин дошел до полуфинала турнира в Марселе, обыграв четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

«Считаю, что его уровень игры уже соответствует топ-30, — сказал «СЭ» Рублев. — Рома всегда был очень талантливым парнем и здорово играл еще с юниорского возраста. Слава богу, что у него нет теннисных проблем. У Сафиуллина суперфизика, он правильно двигается, высокий теннисный IQ. В его случае все упирается в неуверенность в себе. Он почему-то считает, что не умеет это, не умеет то. Постоянно винит себя за неудачи. Когда он сам себе скажет: я крутой, я могу выигрывать титулы, — у него попрет. Хотя он уже на правильном пути, о чем и говорят его победа над Циципасом, очень упорный матч с Оже-Альяссимом. Рома вполне мог обыграть канадца и выйти в финал».

По итогам турнира в Марселе Сафиуллин поднялся со 163-го на 150-е место в рейтинге ATP.

Андрей Рублев. «Чувствую, что могу играть еще лучше и свободнее». Рублев — о чемпионском дубле в Марселе и Олимпиаде в Пекине
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/andrey-rublev-intervyu-rossiyskogo-tennisista-o-pobede-na-turnire-v-marsele-v-odinochke-i-pare-celyah-na-sezon-olimpiade-2022-1895062/
Андрей Рублев
Роман Сафиуллин
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