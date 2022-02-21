Краинович стал потенциальным соперником Карацева на турнире в Дубае
Сербский теннисист Филип Краинович победил представителя Туниса Малека Джазири (6:7 (4:7), 6:2, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ).
Следующим соперником Краиновича может стать Аслан Карацев. Для этого россиянину нужно победить американца Маккензи Макдональда.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Филип Краинович (Сербия) — Малек Джазири (Тунис, WC) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4
Иржи Веселы (Чехия, Q) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (7:3)
Таро Даниэль (Япония, Q) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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