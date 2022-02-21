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Сегодня, 18:17

Краинович стал потенциальным соперником Карацева на турнире в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Сербский теннисист Филип Краинович победил представителя Туниса Малека Джазири (6:7 (4:7), 6:2, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Следующим соперником Краиновича может стать Аслан Карацев. Для этого россиянину нужно победить американца Маккензи Макдональда.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Малек Джазири (Тунис, WC) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4

Иржи Веселы (Чехия, Q) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Таро Даниэль (Япония, Q) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Аслан Карацев
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