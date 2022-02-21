Краинович стал потенциальным соперником Карацева на турнире в Дубае

Сербский теннисист Филип Краинович победил представителя Туниса Малека Джазири (6:7 (4:7), 6:2, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ). Следующим соперником Краиновича может стать Аслан Карацев. Для этого россиянину нужно победить американца Маккензи Макдональда. Дубай (ОАЭ) Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 2 794 840 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Филип Краинович (Сербия) — Малек Джазири (Тунис, WC) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 Иржи Веселы (Чехия, Q) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (7:3) Таро Даниэль (Япония, Q) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 7:6 (7:5)