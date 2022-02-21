Рублев о финале в Марселе: «Зрители получили удовольствие»
Рублев считает, что финал в Марселе против Оже-Альяссима получился очень зрелищным
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» назвал финал турнира в Марселе против канадца Феликса Оже-Альяссима своим лучшим матчем на прошлой неделе.
«С Феликсом я провел самый качественный матч за неделю? Да. И мне кажется, что финал получился очень зрелищным, болельщики получили удовольствие, — сказал Рублев «СЭ». —Было много длинных розыгрышей, красивых комбинаций, преимущество переходило от одного игрока к другому. Во второй партии я вроде бы ушел в отрыв, но Феликс смог вернуться в игру. Рад, что на тай-брейке я обошелся без ошибок».
В Марселе Рублев взял свой девятый титул ATP в одиночном разряде и первый с марта 2021 года.
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