Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:55

Рублев о финале в Марселе: «Зрители получили удовольствие»

Рублев считает, что финал в Марселе против Оже-Альяссима получился очень зрелищным
Тимур Ганеев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» назвал финал турнира в Марселе против канадца Феликса Оже-Альяссима своим лучшим матчем на прошлой неделе.

«С Феликсом я провел самый качественный матч за неделю? Да. И мне кажется, что финал получился очень зрелищным, болельщики получили удовольствие, — сказал Рублев «СЭ». —Было много длинных розыгрышей, красивых комбинаций, преимущество переходило от одного игрока к другому. Во второй партии я вроде бы ушел в отрыв, но Феликс смог вернуться в игру. Рад, что на тай-брейке я обошелся без ошибок».

В Марселе Рублев взял свой девятый титул ATP в одиночном разряде и первый с марта 2021 года.

Андрей Рублев. «Чувствую, что могу играть еще лучше и свободнее». Рублев — о чемпионском дубле в Марселе и Олимпиаде в Пекине

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/andrey-rublev-intervyu-rossiyskogo-tennisista-o-pobede-na-turnire-v-marsele-v-odinochke-i-pare-celyah-na-sezon-olimpiade-2022-1895062/
Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев о Сафиуллине: «Его уровень игры уже соответствует топ-30»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости