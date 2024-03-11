Рублев проиграл Легечке в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге спортсмен уступил чеху Иржи Легечке в двух сетах — 4:6, 4:6.
Соперником Легечки в четвертом круге станет грек Стефанос Циципас.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Иржи Легечка (Чехия, 32) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4
Новости