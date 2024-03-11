Рублев проиграл Легечке в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге спортсмен уступил чеху Иржи Легечке в двух сетах — 4:6, 4:6.

Соперником Легечки в четвертом круге станет грек Стефанос Циципас.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Иржи Легечка (Чехия, 32) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:4