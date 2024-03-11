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11 марта, 02:28

Синнер выиграл у Штруффа и прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге теннисист обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах — 6:3, 6:4.

В четвертом круге Синнер встретится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — 6:3, 6:4

Теннис
Янник Синнер
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