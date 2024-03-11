Синнер выиграл у Штруффа и прошел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге теннисист обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах — 6:3, 6:4.
В четвертом круге Синнер встретится с победителем матча Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 25) — 6:3, 6:4
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