Зверев обыграл Грикспура в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге спортсмен победил нидерландца Таллона Грикспура в двух сетах — 7:6 (9:7), 6:3.

Соперником Зверева в четвертом круге станет австралиец Алекс Де Минаур.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — 7:6 (9:7), 6:3