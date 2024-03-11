Зверев обыграл Грикспура в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге спортсмен победил нидерландца Таллона Грикспура в двух сетах — 7:6 (9:7), 6:3.
Соперником Зверева в четвертом круге станет австралиец Алекс Де Минаур.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — 7:6 (9:7), 6:3
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