Чесноков отреагировал на рекорд Медведева по числу недель на первой строчке рейтинга АТР среди россиян

Российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд Даниила Медведева по числу недель на первой строчке рейтинга АТР среди россиян.

«Даже одну неделю продержаться в этом рейтинге и быть первым в мире — это величайшее достижение. Я уже говорил где-то два месяца назад, что он точно побьет рекорд Сафина. Это величайшее достижение для России. Очень круто, что он является первым среди российских игроков на сегодняшний день еще при нынешних обстоятельствах. Вообще фантастика», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Медведев занимает первую строчку рейтинга десять недель. Он обошел по этому показателю Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

По числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин — 20-й. Лидером является серб Новак Джокович — 373 недели (122 подряд).