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Сегодня, 09:36

Надаль опередил Федерера по числу призовых за карьеру

Виктория Кравченко
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера по числу призовых за карьеру, утверждает Boardroom.

По данным источника, Надаль в 2022 году заработал около 6,4 миллиона долларов. Федерер не выступал.

Таким образом, общий заработок Рафы за всю карьеру составляет 131?338?131 доллар. Карьерные призовые Федерера составляют 130?594?339 долларов.

В рейтинге ATP Надаль занимает второе место, лидирует Новак Джокович. На счету серба 158?996?253 долларов призовых.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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