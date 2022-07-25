Надаль опередил Федерера по числу призовых за карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера по числу призовых за карьеру, утверждает Boardroom.

По данным источника, Надаль в 2022 году заработал около 6,4 миллиона долларов. Федерер не выступал.

Таким образом, общий заработок Рафы за всю карьеру составляет 131?338?131 доллар. Карьерные призовые Федерера составляют 130?594?339 долларов.

В рейтинге ATP Надаль занимает второе место, лидирует Новак Джокович. На счету серба 158?996?253 долларов призовых.