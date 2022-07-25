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Сегодня, 18:07

Карацев сыграет с Лайовичем во втором круге турнира в Кицбюэле

Алексей Еремин
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Сербский теннисист Душан Лайович обыграл украинца Виталия Сачко в первом круге турнира в Кицбюэле (Австрия).

Игра длилась 1 час и 56 минут и закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

В следующем круге Лайович сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Также на турнире австриец Юрий Родионов обыграл аргентинца Эрнана Касанова за 1 час и 22 минуты со счетом 6:4, 6:2. В следующем круге Родионов сыграет с испанцем Робертом Баутиста Агутом.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Виталий Сачко (Украина, LL) — 6:4, 7:6 (7:5)

Юрий Родионов (Австрия, WC) — Эрнан Касанова (Аргентина, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
Аслан Карацев
Душан Лайович
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