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Допинг

27 февраля, 19:32

Американского теннисиста дисквалифицировали на два года за допинг

Руслан Минаев
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Кейси Кания.
Фото Соцсети

Американского теннисиста Кейси Канию дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Игрок отстранен на два года — до 1 февраля 2026-го.

В августе 2023-го теннисист сдал допинг-пробу, в которой содержались следы запрещенного каннабиса. Отмечается, что у Кании не было действующего разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Проба Б, о вскрытии которой потребовал спортсмен, оказалась положительной.

На момент отстранения Кания занимал 1353-е место в рейтинге ATP.

В январе стало известно, что российский теннисист Владислав Иванов получил дисквалификацию сроком на четыре года за отказ сдать анализ для допинг-теста.

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