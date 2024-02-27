Американского теннисиста дисквалифицировали на два года за допинг

Американского теннисиста Кейси Канию дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Игрок отстранен на два года — до 1 февраля 2026-го.

В августе 2023-го теннисист сдал допинг-пробу, в которой содержались следы запрещенного каннабиса. Отмечается, что у Кании не было действующего разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Проба Б, о вскрытии которой потребовал спортсмен, оказалась положительной.

На момент отстранения Кания занимал 1353-е место в рейтинге ATP.

В январе стало известно, что российский теннисист Владислав Иванов получил дисквалификацию сроком на четыре года за отказ сдать анализ для допинг-теста.