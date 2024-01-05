Российский теннисист Иванов дисквалифицирован на четыре года за отказ от допинг-теста

Российский теннисист Владислав Иванов получил дисквалификацию сроком на четыре года за отказ сдать анализ мочи для допинг-теста, сообщает ESPN со ссылкой на Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ситуация произошла в сентябре 2022 года, когда россиянин выступал на турнире в Касабланке (Марокко).

В ITIA заявили, что Иванов «был уведомлен о необходимости сдать анализ мочи во время соревнований, но отказался это сделать и покинул место проведения турнира». Позже он вернулся, чтобы предоставить образец, однако ему все равно было предъявлено обвинение в том, что он отказался от допинг-теста по первой просьбе.

«Игрок, отказывающийся сдать тест, встречается редко, но любого спортсмена могут ждать серьезные последствия, если он так поступит. Мы настоятельно призываем игроков предоставлять образцы при первой же возможности, внимательно выслушивать инструкции, данные им сотрудником допинг-контроля, и находиться под присмотром с момента уведомления до момента сбора проб», — сказала генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

В сентябре 2022 года Иванов занимал 835-е место в мировом рейтинге ATP.