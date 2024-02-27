Хачанов на русском языке поблагодарил зрителей на турнире в Дубае

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над французом Люкой ван Ашем (6:2, 6:3) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Очень доволен, что отыгрался во втором сете... Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям.

Я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков», — сказал Хачанов после игры.

После этого россиянин обратился к зрителям по-русски.

«Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — сказал Хачанов.

15-я ракетка мира в первом круге должен был сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным, но он снялся. Во втором круге Хачанов встретится с чехом Иржи Легечкой.