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27 февраля, 17:55

Хачанов на русском языке поблагодарил зрителей на турнире в Дубае

Руслан Минаев
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Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над французом Люкой ван Ашем (6:2, 6:3) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Очень доволен, что отыгрался во втором сете... Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям.

Я тренируюсь и живу в Дубае, так что для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков», — сказал Хачанов после игры.

После этого россиянин обратился к зрителям по-русски.

«Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — сказал Хачанов.

15-я ракетка мира в первом круге должен был сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным, но он снялся. Во втором круге Хачанов встретится с чехом Иржи Легечкой.

Теннис
Карен Хачанов
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