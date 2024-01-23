Алькарас — о том, что соперники чувствуют себя бессильными против него: «Я чувствовал эту беспомощность с Джоковичем»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на признания некоторых теннисистов, которые отмечали, что чувствуют себя бессильными во время матча с испанцем.

«Мы пытаемся вселить этот страх как в соперника перед нами, так и в тех, кто наблюдает за игрой. Я также чувствовал эту беспомощность в матче с Новаком Джоковичем в Турине. Мне не показалось, что он провел плохую игру, но там не было никакого выхода. Также я чувствовал то же самое с некоторыми другими соперниками и знаю, каково это», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

В полуфинале Итогового турнира ATP-2023 серб Новак Джокович обыграл Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

20-летний Алькарас является победителем 2 турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.