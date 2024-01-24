Кирьос — про слухи о завершении им карьеры: «В моем баке еще много бензина»

Австралийский теннисист Ник Кирьос опроверг слухи СМИ о том, что он собирается завершать карьеру. Спортсмен опубликовал видео в соцсетях, в котором заверил фанатов в своем скором возвращении на корт.

«Сегодня я проснулся и обнаружил, что в некоторых статьях говорится, что я завершил карьеру и больше не буду играть. Я просто хочу пояснить: это абсолютная ерунда. Да, в прошлом году мне было тяжело из-за травм — колено, запястье. Но я голоден, как и всегда, постоянно восстанавливаюсь в спортзале. Одна из причин, по которой я комментирую матчи на Australian Open и работаю здесь, заключается в том, что я по-прежнему хочу чувствовать этот огонь и оставаться частью тенниса. Поэтому сообщаю всем моим поклонникам, что я возвращаюсь. Следите за новостями. В моем баке осталось еще много бензина. Не переживайте», — сказал теннисист на видео.

В прошедшем сезоне австралиец принял участие только в одном турнире — Штутгарт (Германия). Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья. 28-летний Кирьос является победителем Открытого чемпионата Австралии-2022, а также 11 турниров ATP.