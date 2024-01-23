Надаль, Медведев и Рублев сыграют в турнире в Дохе

Стали известны имена игроков, заявившихся на турнир АТР-250 в Дохе (Катар).

Как сообщает Tennis Infinity, свое участие в соревновании подтвердил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который ранее снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы бедра.

Также в заявку вошли четверо россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. Кроме того, в списке числятся британец Энди Маррей и представитель Казахстана Александр Бублик. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит турнир.

Соревнования стартуют 19 февраля и завершатся 24-го числа.