Алькарас сыграет с Перселлом в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах он обыграл американца Томми Пола — 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3.
Следующим соперником испанца будет австралиец Макс Перселл.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3
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