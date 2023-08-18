Фритц сыграет в четвертьфинале турнира в Цинциннати с Джоковичем или с Монфисом
Американец Тэйлор Фритц вышел в четвертьфинал матча в Цинциннати. Его соперник, серб Душан Лайович отказался от продолжения борьбы.
Следующий соперник американского теннисиста определится в матче Гаэль Монфис — Новак Джокович.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Тэйлор Фритц (США, 9) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 5:0 отказ 2-го игрока
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